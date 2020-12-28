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Организаторы Australian Open отреагировали на решение Федерера сняться с турнира
Они крайне разочарованы
Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили прокомментировал решение 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" швейцарца Роджера Федерера отказаться от участия в соревнованиях в Мельбурне в 2021 году.
"Роджеру не хватило времени, чтобы подготовиться к турниру „Большого шлема“. Он очень расстроен, что не прибудет в Мельбурн в 2021 году. Australian Open всегда занимал особое место в его сердце. Вспомните, именно Роджер первым назвал Australian Open счастливым турниром “Большого шлема". Мы желаем ему всего лучшего в процессе возвращения. Будем с нетерпением ждать его в Мельбурне в 2022-м", — приводит слова Тили пресс-служба Australian Open в "Твиттере".
Федерер продолжает восстанавливаться после операций на колене.
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