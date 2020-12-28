Виктория Азаренко опубликовала фото со своим сыном

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" белорусская теннисистка Виктория Азаренко обнародовала фото с четырёхлетним сыном Лео.

Азаренко родила сына 19 декабря 2016 года в Лос-Анджелесе. Отцом ребёнка является Билли Маккиг. Виктория и Билли рассталась летом 2017 года.

В конце октября Виктория дошла до финала турнира в Остраве, где проиграла соотечественнице Арине Соболенко со счётом 2:6, 2:6. В сентябре Азаренко уступила японке Наоми Осаке в финале US Open — 6:1, 3:6, 3:6.