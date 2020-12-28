Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виктория Азаренко опубликовала фото со своим сыном
Теннисистка опубликовала фото в социальной сети
Двукратная победительница турниров "Большого шлема" белорусская теннисистка Виктория Азаренко обнародовала фото с четырёхлетним сыном Лео.
Азаренко родила сына 19 декабря 2016 года в Лос-Анджелесе. Отцом ребёнка является Билли Маккиг. Виктория и Билли рассталась летом 2017 года.
В конце октября Виктория дошла до финала турнира в Остраве, где проиграла соотечественнице Арине Соболенко со счётом 2:6, 2:6. В сентябре Азаренко уступила японке Наоми Осаке в финале US Open — 6:1, 3:6, 3:6.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Матч Эвертон - Ман Сити перенесен. В команде Зинченко коронавирус
- Отсутствие трансферов, памятник Луческу, Срна и Каштру. Семь вопросов Ринату Ахметову
- Месси: Барселона находится в ужасном состоянии, денег нет, вернуться на прежний уровень будет очень сложно
- Свитолина сделала новую татуировку на необычном месте
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...