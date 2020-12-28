  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Виктория Азаренко опубликовала фото со своим сыном
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктория Азаренко опубликовала фото со своим сыном

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка опубликовала фото в социальной сети

Виктория Азаренко опубликовала фото со своим сыном
Новина українською

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" белорусская теннисистка Виктория Азаренко обнародовала фото с четырёхлетним сыном Лео.

Азаренко родила сына 19 декабря 2016 года в Лос-Анджелесе. Отцом ребёнка является Билли Маккиг. Виктория и Билли рассталась летом 2017 года.

В конце октября Виктория дошла до финала турнира в Остраве, где проиграла соотечественнице Арине Соболенко со счётом 2:6, 2:6. В сентябре Азаренко уступила японке Наоми Осаке в финале US Open — 6:1, 3:6, 3:6.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктория Азаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...