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Ещё один теннисист пропустит Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Люка перенес операцию на колене

Ещё один теннисист пропустит Australian Open
Новина українською

Экс-десятая ракетка мира Люка Пуй (№70 ATP) не сыграет на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

26-летний француз, который в июле перенес операцию на правом локте, вернется в тур на челленджерах в Кемпере (25-31 января) и Орлеане (1-7 февраля).

Напомним, в 2020-м году Пуй сыграл всего один матч еще в марте. В 2019 году Пуй играл в Мельбурне в полуфинале.

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В статье: Люка Пуй
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Источник:
Sport.ua

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