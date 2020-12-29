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Осака признана спортсменкой года по версии международной прессы
Японка на коне
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала Наоми Осаку лучшей спортсменкой 2020 года. В голосовании японская теннисистка опередила Юлимар Рохас (тройной прыжок) и Серену Уильямс (теннис).
Осака в 2020 году в третий раз в карьере выиграла турнир Большого шлема. Японка стала победительницей US Open, обыграв в финале экс-первую ракетку мира из Беларуси Викторию Азаренко.
Что касается мужчин, то после победителя голосования польского футболиста Роберта Левандовски в рейтинге AIPS расположились Льюис Хэмилтон (Формула-1), Рафаэль Надаль (теннис) и ЛеБрон Джеймс (баскетбол).
Лучшей командой 2020 года после футбольных клубов Барселона и Ливерпуль стали чемпионы НБА Лос-Анджелес Лейкерс.
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