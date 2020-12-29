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Осака признана спортсменкой года по версии международной прессы

Теннис
(1 голосов)

Японка на коне

Осака признана спортсменкой года по версии международной прессы
Новина українською

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала Наоми Осаку лучшей спортсменкой 2020 года. В голосовании японская теннисистка опередила Юлимар Рохас (тройной прыжок) и Серену Уильямс (теннис).

Осака в 2020 году в третий раз в карьере выиграла турнир Большого шлема. Японка стала победительницей US Open, обыграв в финале экс-первую ракетку мира из Беларуси Викторию Азаренко.

Что касается мужчин, то после победителя голосования польского футболиста Роберта Левандовски в рейтинге AIPS расположились Льюис Хэмилтон (Формула-1), Рафаэль Надаль (теннис) и ЛеБрон Джеймс (баскетбол).

Лучшей командой 2020 года после футбольных клубов Барселона и Ливерпуль стали чемпионы НБА Лос-Анджелес Лейкерс.

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В статье: теннис Наоми Осака
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