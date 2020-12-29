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Федерер, Надаль и Маррей переизбраны в совет игроков АТР
Первое заседание состоится в 2021 году
20-кратные чемпионы "Больших шлемов" Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и другие игроки были переизбраны в Совет игроков ATP.
Таким образом, до июня 2022 года Совет просуществует в следующем составе:
Представители от игроков топ-50: Надаль, Федерер, Оже-Альяссим, Миллман.
От топ-100: Пабло Андухар, Жиль Симон.
От топ-100 в паре: Суарес, Маркус Даниэль.
От всего тура: Андерсон, Маррей.
От бывших игроков: Колин Даудсвелл.
От тренеров: Дани Валверду.
Первое заседание Совета состоится в новом году, где на нем изберут президента и вице-президента.
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