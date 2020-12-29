Федерер, Надаль и Маррей переизбраны в совет игроков АТР

20-кратные чемпионы "Больших шлемов" Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и другие игроки были переизбраны в Совет игроков ATP.

Таким образом, до июня 2022 года Совет просуществует в следующем составе:

Представители от игроков топ-50: Надаль, Федерер, Оже-Альяссим, Миллман.

От топ-100: Пабло Андухар, Жиль Симон.

От топ-100 в паре: Суарес, Маркус Даниэль.

От всего тура: Андерсон, Маррей.

От бывших игроков: Колин Даудсвелл.

От тренеров: Дани Валверду.

Первое заседание Совета состоится в новом году, где на нем изберут президента и вице-президента.