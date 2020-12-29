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Экс-пятая ракетка мира снялся с Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Теннисист восстанавливается от травмы

Экс-пятая ракетка мира снялся с Australian Open
Новина українською

Бывшая пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга снялся с Открытого чемпионата Австралии. Напомним, что теннисист досрочно завершил сезон-2020 и по-прежнему восстанавливается после травмы.

"Несмотря на значительный прогресс в последние месяцы, я всё ещё не могу выступать на соревнованиях. Я согласовал всё со врачами Australian Open, в этом году турнир придётся пропустить.

С нетерпением жду возвращения на корт, но мне нужно быть терпеливым. Даже если пропуск Australian Open разбивает мне сердце.

Спасибо Федерации тенниса Австралии, ATP и всем, кто месяцами борется, чтобы теннис продолжал жить в эти непростые времена.

Всем счастливого Рождества и Нового года, берегите себя. До встречи", — написал Цонга на своей странице в "Твиттере".

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В статье: Жо-Вильфред Цонга
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