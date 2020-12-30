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Экстрасенс Федерер и другие сумасшедшие истории года в теннисе. ВИДЕО
Это стоит посмотреть
Канал Tennis TV на YouTube опубликовал подборку самых невероятных историй года в АТР-туре.
В этом видео удивительное предсказание Роджера Федерера, сумасшедший сезон Новака Джоковича, прорыв Диего Шварцмана и другое.
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