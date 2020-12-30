Джоковича включили в список спортивных злодеев года

Новозеландский портал Stuff назвал первую ракетку мира Новака Джоковича одним из главных спортивных злодеев года.

Джокович в 2020-м отметился противоречивыми высказываниями о вакцинации от коронавируса, провел серию выставочных турниров Adria Tour без соблюдения мер предосторожности от пандемии, а также заработал дисквалификацию на US Open, когда мячом попал в горло линейной судье.

В плане результатов 2020 год для Джоковича сложился успешно. Серб выиграл Australian Open, дошел до финала на Ролан Гаррос и завершил год в статусе первой ракетки мира.