Серена Уильямс станцевала зажигательный танец на тренировке

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс поделилась на своей странице в "Инстаграме" новым видео. На ней она танцует во время своей тренировки.

"Мне сказали, что я редко делюсь видео со своих тренировок. Надеюсь, этот ролик поможет вам понять, что настрой у меня серьёзный", — так подписан ролик.

Серена завершила сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.