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Серена Уильямс станцевала зажигательный танец на тренировке
Теннисистка показала часть своей тренировки
23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс поделилась на своей странице в "Инстаграме" новым видео. На ней она танцует во время своей тренировки.
"Мне сказали, что я редко делюсь видео со своих тренировок. Надеюсь, этот ролик поможет вам понять, что настрой у меня серьёзный", — так подписан ролик.
Серена завершила сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.
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