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ATP опубликовала календарь на 2021 год

Теннис
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Первые соревнования пройдут 7 января

ATP опубликовала календарь на 2021 год
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Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала расписание на весь 2021 год. Ранее затруднения с календарём соревнований возникали из-за неоднозначной ситуации с пандемией коронавируса.

Что касается "Мастерса" в Индиан-Уэллсе, то он по-прежнему стоит в расписании. В графе "сроки турнира" обозначен "перенос", что означает возможное проведение соревнований в более поздние сроки.

Напомним, первыми турнирами в году станут соревнования в Делрэй-Бич (США) и Анталии (Турция), которые начнутся 7 января.

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В статье: АТР
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