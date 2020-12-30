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ATP опубликовала календарь на 2021 год
Первые соревнования пройдут 7 января
Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала расписание на весь 2021 год. Ранее затруднения с календарём соревнований возникали из-за неоднозначной ситуации с пандемией коронавируса.
Что касается "Мастерса" в Индиан-Уэллсе, то он по-прежнему стоит в расписании. В графе "сроки турнира" обозначен "перенос", что означает возможное проведение соревнований в более поздние сроки.
Напомним, первыми турнирами в году станут соревнования в Делрэй-Бич (США) и Анталии (Турция), которые начнутся 7 января.
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