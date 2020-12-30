ATP опубликовала календарь на 2021 год

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала расписание на весь 2021 год. Ранее затруднения с календарём соревнований возникали из-за неоднозначной ситуации с пандемией коронавируса.

Что касается "Мастерса" в Индиан-Уэллсе, то он по-прежнему стоит в расписании. В графе "сроки турнира" обозначен "перенос", что означает возможное проведение соревнований в более поздние сроки.

Напомним, первыми турнирами в году станут соревнования в Делрэй-Бич (США) и Анталии (Турция), которые начнутся 7 января.