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Свитолина озвучила цель на 2021-й год

Теннис
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Она вас удивит

Свитолина озвучила цель на 2021-й год
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина подвела итоги 2020 года и поговорила о годе наступающем.

"В этом году самым большим своим достижением я считаю две победы на турнирах WTA, так как турниров было и так немного, поэтому я рада, что смогла победить на них.

Мои цели на 2021 год? В 2021 году я хочу выучить французский язык до конца.

Я хочу пожелать удачи и самое главное здоровья в 2021 году. И надеюсь, что этот год будет намного лучше, чем предыдущий", - сказала украинка в поздравительном сообщении.

Элина Свитолина завершает 2020-й год в статусе шестой ракетки мира. Новый сезон украинка должна начать 5 января на турнире WTA 500 в Дубае.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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