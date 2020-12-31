Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина озвучила цель на 2021-й год
Она вас удивит
Первая ракетка Украины Элина Свитолина подвела итоги 2020 года и поговорила о годе наступающем.
"В этом году самым большим своим достижением я считаю две победы на турнирах WTA, так как турниров было и так немного, поэтому я рада, что смогла победить на них.
Мои цели на 2021 год? В 2021 году я хочу выучить французский язык до конца.
Я хочу пожелать удачи и самое главное здоровья в 2021 году. И надеюсь, что этот год будет намного лучше, чем предыдущий", - сказала украинка в поздравительном сообщении.
Элина Свитолина завершает 2020-й год в статусе шестой ракетки мира. Новый сезон украинка должна начать 5 января на турнире WTA 500 в Дубае.
Популярное сейчас
- Ливерпуль лидер, МЮ дышит в спину. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Усиление Ворсклы, минус 15 для Кристалла. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Динамо покупает израильтянина, ничьи Ливерпуля и Реала. Главные новости за 30 декабря
- Экстрасенс Федерер и другие сумасшедшие истории года в теннисе. ВИДЕО
- Неймар организовал в Бразилии вечеринку на 500 человек в разгар пандемии
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО