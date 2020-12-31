Свитолина озвучила цель на 2021-й год

Первая ракетка Украины Элина Свитолина подвела итоги 2020 года и поговорила о годе наступающем.

"В этом году самым большим своим достижением я считаю две победы на турнирах WTA, так как турниров было и так немного, поэтому я рада, что смогла победить на них.

Мои цели на 2021 год? В 2021 году я хочу выучить французский язык до конца.

Я хочу пожелать удачи и самое главное здоровья в 2021 году. И надеюсь, что этот год будет намного лучше, чем предыдущий", - сказала украинка в поздравительном сообщении.

Элина Свитолина завершает 2020-й год в статусе шестой ракетки мира. Новый сезон украинка должна начать 5 января на турнире WTA 500 в Дубае.