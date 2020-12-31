Цуренко: В 2021-м хочу показать лучший теннис в карьере

Экс-первая ракетка Украины Леся Цуренко проводила 2020-й год и поделилась своими ожиданиями от года грядущего.

"Это был непростой и неоднозначный год. Спортивный сезон прерывался на карантин и нам не удалось поиграть по полной. И, наверное, лучшим воспоминанием за этот год был Кубок Федерации в Эстонии. Вся неделя была наполнена исключительно позитивными эмоциями. Мы обыграли всех и одержали большое количество побед. Это было круто, это было незабываемо и это было точно лучшее воспоминание за этот год.

Я очень надеюсь, что 2021 год будет лучше, чем 2020-й. Что спортивная жизнь наладится, и мы снова получим возможность играть каждую неделю. Моя личная цель – это сыграть и выиграть как можно большее количество матчей и показать свой лучший теннис в карьере. А вне корта для меня самое основное оставаться счастливой и продолжать развиваться, учить что-то новое и быть всесторонне развитым человеком", - сказала украинка.