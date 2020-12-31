Эванс и Маррей снялись с турнира в Делрэй-Бич

Британские теннисисты Энди Маррей и Дэниэль Эванс отказались от выступления на соревнованиях в Делрэй-Бич (США). Об этом пишет издание The Times.

Причиной такого решения стал медицинский протокол, действующий на соревнованиях. Согласно ему любой, кто сдал положительный тест во Флориде или находился в близком контакте с инфицированным, будет изолирован на 7-10 дней. Маррей и Эванс не стали идти на такой риск, ведь в случае помещения на карантин они рискуют пропустить Открытый чемпионат Австралии.