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Эванс и Маррей снялись с турнира в Делрэй-Бич

Теннис
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Теннисисты могут пропустить Открытый чемпионат Австралии

Эванс и Маррей снялись с турнира в Делрэй-Бич
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Британские теннисисты Энди Маррей и Дэниэль Эванс отказались от выступления на соревнованиях в Делрэй-Бич (США). Об этом пишет издание The Times.

Причиной такого решения стал медицинский протокол, действующий на соревнованиях. Согласно ему любой, кто сдал положительный тест во Флориде или находился в близком контакте с инфицированным, будет изолирован на 7-10 дней. Маррей и Эванс не стали идти на такой риск, ведь в случае помещения на карантин они рискуют пропустить Открытый чемпионат Австралии.

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В статье: Стефано Пиоли Энди Маррей
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