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Мугуруса: Хочу сыграть на Олимпийских играх с Надалем
Гарбинье мечтает выиграть турнир серии Большого шлема
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала об отношении к Олимпийским играм и поделилась целями на остаток карьеры.
"Олимпийские игры? В этом плане теннисистам повезло — мы выступаем весь год и не должны целенаправленно готовиться к Олимпиаде. Для нас будто бы весь год идёт Олимпиада — взять хотя бы турниры „Большого шлема“ и другие крупные соревнования.
Посмотрим, что случится следующим летом, но теннисисты будут готовы выступить на Играх в Токио. Перенос игр стал для всех шоком. Надеюсь, очередных неожиданностей не будет, иначе я не представляю, как можно будет сдвинуть олимпийский цикл ещё на один год.
Мои цели? Я хочу выиграть все турниры „Большого шлема“, олимпийскую медаль и… сыграть на Играх в дуэте с Надалем", — цитирует Мугурусу AS.
27-летняя Мугуруса уже побеждала на двух мэйджорах — "Ролан Гаррос"—2016 и Уимблдон-2017. В начале 2020 года Гарбинье играла в финале Australian Open, однако уступила американке Софье Кенин.
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