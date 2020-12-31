Мугуруса: Хочу сыграть на Олимпийских играх с Надалем

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала об отношении к Олимпийским играм и поделилась целями на остаток карьеры.

"Олимпийские игры? В этом плане теннисистам повезло — мы выступаем весь год и не должны целенаправленно готовиться к Олимпиаде. Для нас будто бы весь год идёт Олимпиада — взять хотя бы турниры „Большого шлема“ и другие крупные соревнования.

Посмотрим, что случится следующим летом, но теннисисты будут готовы выступить на Играх в Токио. Перенос игр стал для всех шоком. Надеюсь, очередных неожиданностей не будет, иначе я не представляю, как можно будет сдвинуть олимпийский цикл ещё на один год.

Мои цели? Я хочу выиграть все турниры „Большого шлема“, олимпийскую медаль и… сыграть на Играх в дуэте с Надалем", — цитирует Мугурусу AS.

27-летняя Мугуруса уже побеждала на двух мэйджорах — "Ролан Гаррос"—2016 и Уимблдон-2017. В начале 2020 года Гарбинье играла в финале Australian Open, однако уступила американке Софье Кенин.