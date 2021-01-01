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Организаторы Australian Open на треть сократили призовые для чемпионов

Теннис
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Но суммы все равно впечатляют

Организаторы Australian Open на треть сократили призовые для чемпионов
Новина українською

Победители Открытого чемпионата Австралии в 2021 году получат по 2,75 миллиона долларов. Это на 33% меньше прошлогодней суммы (4,12 млн).

При этом организаторы Australian Open повысят выплаты на начальных стадиях турнира. Каждый участник основной сетки заработает по 100 тысяч долларов, а выход в 1/8 финала принесет игроку 320 тысяч в американской валюте.

Что касается квалификации, то теннисисты смогут заработать от 25 до 52 тысяч долларов.

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля. Статус действующих чемпионов турнира в Мельбурне будут защищать Новак Джокович и София Кенин.

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В статье: теннис Australian Open
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