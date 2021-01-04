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Три украинца обновили личные рекорды в рейтинге АТР

Теннис
(1 голосов)

Хорошее начало нового года

Три украинца обновили личные рекорды в рейтинге АТР
Новина українською

Владислав Орлов, Виталий Сачко и Георгий Кравченко поднялись на рекордные позиции в обновленном рейтинге АТР.

Орлов после победы на турнире ITF в Анталье с призовым фондом $15,000 стал 350-й ракеткой мира, Сачко располаается на 398-й позиции, а Кравченко, который в Анталье добрался до финала, начал неделю в статусе 543-й ракетки мира.

Первой ракеткой Украины остается Сергей Стаховский, который в рейтинге АТР занимает 201-е место. Илья Марченко находится на 14 строк ниже.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк выступит на турнире WTA в Абу-Даби.

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В статье: рейтинг АТР Виталий Сачко Владислав Орлов
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