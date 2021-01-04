Три украинца обновили личные рекорды в рейтинге АТР

Владислав Орлов, Виталий Сачко и Георгий Кравченко поднялись на рекордные позиции в обновленном рейтинге АТР.

Орлов после победы на турнире ITF в Анталье с призовым фондом $15,000 стал 350-й ракеткой мира, Сачко располаается на 398-й позиции, а Кравченко, который в Анталье добрался до финала, начал неделю в статусе 543-й ракетки мира.

Первой ракеткой Украины остается Сергей Стаховский, который в рейтинге АТР занимает 201-е место. Илья Марченко находится на 14 строк ниже.