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Три украинца обновили личные рекорды в рейтинге АТР
Хорошее начало нового года
Владислав Орлов, Виталий Сачко и Георгий Кравченко поднялись на рекордные позиции в обновленном рейтинге АТР.
Орлов после победы на турнире ITF в Анталье с призовым фондом $15,000 стал 350-й ракеткой мира, Сачко располаается на 398-й позиции, а Кравченко, который в Анталье добрался до финала, начал неделю в статусе 543-й ракетки мира.
Первой ракеткой Украины остается Сергей Стаховский, который в рейтинге АТР занимает 201-е место. Илья Марченко находится на 14 строк ниже.
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