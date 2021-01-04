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Три украинца выступят в квалификации турнира АТР в Анталье
Теннисный сезон стартует уже завтра
Сергей Стаховский, Владислав Орлов и Виталий Сачко сыграют в квалификации на турнире АТР 250 в Анталье с призовым фондом $361,800. При этом Стаховский возглавляет посев квалификационного турнира.
Для выхода в основную сетку турнира АТР украинским теннисистам нужно будет одержать две победы. Жеребьевка квалификации еще неизвестна.
Что касается основной сетки, то в Анталье начать сезон 2020 года планируют Маттео Берреттини, Давид Гоффен, Фабио Фоньини, Алекс Де Минаур и другие игроки.
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