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Три украинца выступят в квалификации турнира АТР в Анталье

Теннис
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Теннисный сезон стартует уже завтра

Три украинца выступят в квалификации турнира АТР в Анталье
Новина українською

Сергей Стаховский, Владислав Орлов и Виталий Сачко сыграют в квалификации на турнире АТР 250 в Анталье с призовым фондом $361,800. При этом Стаховский возглавляет посев квалификационного турнира.

Для выхода в основную сетку турнира АТР украинским теннисистам нужно будет одержать две победы. Жеребьевка квалификации еще неизвестна.

Что касается основной сетки, то в Анталье начать сезон 2020 года планируют Маттео Берреттини, Давид Гоффен, Фабио Фоньини, Алекс Де Минаур и другие игроки.

Ранее UA-Футбол сообщал, что три украинца обновили личные рекорды в рейтинге АТР.

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В статье: Сергей Стаховский Виталий Сачко Владислав Орлов
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