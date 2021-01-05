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Надежда Киченок не смогла обыграть 263-ю ракетку мира

Теннис
(1 голосов)

Украинка проиграла два сета

Надежда Киченок не смогла обыграть 263-ю ракетку мира
Новина українською

В первом матче квалификации турнира WTA500 в Абу-Даби украинка Надежда Киченок в одиночном разряде проиграла британке Джоди Анне Беррейдж.

Надежда Киченок - Джоджи Анне 2:6, 3:6

Матч длился 1 час и 5 минут. Беррейдж хорошо стартовала, выиграв три подачи подряд. Затем Надежда смогла отыграть одну подачу, но больше она не смогла ничего сделать.

Во втором сете Киченок удалось навязать небольшую борьбу, сделав счет 3:3, но затем Беррейдж снова выиграла три подачи подряд и оформила общую победу.

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В статье: Надежда Киченок
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