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Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA представила календарь до Уимблдона

Теннис
(1 голосов)

Следующая часть календаря будет позже

WTA представила календарь до Уимблдона
Новина українською

На официальном сайте WTA было представлено расписание турниров до конца июня.

Расписание на первые семь недель было представлено ещё в декабре, оставшаяся часть календаря будет опубликована позже.

WTA-тур. Сезон-2021. Календарь

1 марта. WTA 500 Доха (Катар), WTA 250 Лион (Франция)
8 марта. Дубай (ОАЭ), Гвадалахара (Мексика)
15 марта. Санкт-Петербург, Монтеррей (Мексика)
22 марта. "Мастерс" в Майами (США)
5 апреля. Чарльстон (США), Богота (Колумбия)
12 апреля. Кубок Билли Джин Кинг, Аньнин (Китай)
19 апреля. Штутгарт (Германия), Стамбул (Турция)
26 апреля. "Мастерс" в Мадриде (Испания)
10 мая. "Мастерс" в Риме (Италия)
17 мая. Страсбург (Франция), Кёльн (Германия), Рабат (Марокко)
23 мая. Открытый чемпионат Франции
7 июня. Ноттингем (Великобритания), Хертогенбос (Нидерланды)
14 июня. Берлин (Германия), Бирмингем (Великобритания)
21 июня. Истборн (Великобритания), Бад-Хомбург (Германия)
28 июня. Уимблдон.

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В статье: WTA
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