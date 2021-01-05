Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина: Мне понравился тренироваться со Свёнтек
Элина и сейчас проводит тренировки с Игой
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему она решила тренироваться с победительницей "Ролан Гаррос" Игой Свёнтек на карантине в Австралии.
"Мы и раньше тренировались вместе, мне понравился этот опыт. Как только стало известно о правилах тренировок на карантине, мы сразу же согласились работать вместе в первую неделю. Потом мы начали искать других напарниц, я разговаривала с Викторией Азаренко. Тогда я ещё не знала, кого она выберет. В итоге она решила тренироваться с Дарьей Касаткиной.
У нас с Игой разный стиль игры, и так как нам предстоит выступать на других турнирах сразу после Australian Open, это отличная возможность потренироваться с хорошими игроками. У нас отличные отношения. Думаю, это прекрасный выбор", — приводит слова Свитолиной BTU в "Твиттере".
Популярное сейчас
- Новый спортивный директор Кривбасса, Динамо теперь вынуждено искать тренера по физподготовке. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Герой футбольного дня. Мохаммед Кадири
- И что это может быть? Верняева временно отстранили от соревнований
- Свитолина и Костюк узнали соперниц по турниру в Абу-Даби
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО