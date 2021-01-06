  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Бондаренко с разгромной победой вышла в основную сетку турнира в Абу-Даби
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бондаренко с разгромной победой вышла в основную сетку турнира в Абу-Даби

Теннис
(1 голосов)

Так бы всегда

Бондаренко с разгромной победой вышла в основную сетку турнира в Абу-Даби
Новина українською

Екатерина Бондаренко в финале квалификации на турнире WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом $565,530 ровно за 1 час разбила 269-ю ракетку мира из Греции Валентини Грамматикопулу (6:1, 6:3).

Украинка организовала 5 брейков при всего одном неудачном гейме на своей подаче.

Имя своей первой соперницы в основной сетке Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open Бондаренко узнает после завершения всех матчей квалификации. Екатерина может сыграть с Софией Кенин, Александрой Саснович, Ван Яфань, Еленой Рыбакиной, Моной Бартель, Ярославой Шведовой, Хизер Уотсон или Мартой Костюк.

Напомним, что в Абу-Даби выступит и Элина Свитолина, которая в первом раунде 7 января сыграет с Джессикой Пегулой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Катерина Бондаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...