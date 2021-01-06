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Бондаренко с разгромной победой вышла в основную сетку турнира в Абу-Даби
Так бы всегда
Екатерина Бондаренко в финале квалификации на турнире WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом $565,530 ровно за 1 час разбила 269-ю ракетку мира из Греции Валентини Грамматикопулу (6:1, 6:3).
Украинка организовала 5 брейков при всего одном неудачном гейме на своей подаче.
Имя своей первой соперницы в основной сетке Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open Бондаренко узнает после завершения всех матчей квалификации. Екатерина может сыграть с Софией Кенин, Александрой Саснович, Ван Яфань, Еленой Рыбакиной, Моной Бартель, Ярославой Шведовой, Хизер Уотсон или Мартой Костюк.
Напомним, что в Абу-Даби выступит и Элина Свитолина, которая в первом раунде 7 января сыграет с Джессикой Пегулой.
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