Бондаренко с разгромной победой вышла в основную сетку турнира в Абу-Даби

Екатерина Бондаренко в финале квалификации на турнире WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом $565,530 ровно за 1 час разбила 269-ю ракетку мира из Греции Валентини Грамматикопулу (6:1, 6:3).

Украинка организовала 5 брейков при всего одном неудачном гейме на своей подаче.

Имя своей первой соперницы в основной сетке Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open Бондаренко узнает после завершения всех матчей квалификации. Екатерина может сыграть с Софией Кенин, Александрой Саснович, Ван Яфань, Еленой Рыбакиной, Моной Бартель, Ярославой Шведовой, Хизер Уотсон или Мартой Костюк.

Напомним, что в Абу-Даби выступит и Элина Свитолина, которая в первом раунде 7 января сыграет с Джессикой Пегулой.