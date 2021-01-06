Два украинца проиграли на старте квалификации турнира АТР в Анталье

Виталий Сачко и Владислав Орлов выбыли после первого раунда квалификации турнира АТР-250 в Анталье с призовым фондом € 361,800.

Сачко в двух сетах проиграл Михалу Врбенски (5:7, 2:6), а обидчиком Орлова выступил немец Маттиас Бахингер (1:6, 5:7).

Виталий Сачко и Владислав Орлов в Анталье заработали по 1750 евро призовых.