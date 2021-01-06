Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два украинца проиграли на старте квалификации турнира АТР в Анталье
Год начался с поражений
Виталий Сачко и Владислав Орлов выбыли после первого раунда квалификации турнира АТР-250 в Анталье с призовым фондом € 361,800.
Сачко в двух сетах проиграл Михалу Врбенски (5:7, 2:6), а обидчиком Орлова выступил немец Маттиас Бахингер (1:6, 5:7).
Виталий Сачко и Владислав Орлов в Анталье заработали по 1750 евро призовых.
Ранее UA-Футбол
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Официально: Диего Лонго уходит из киевского Динамо
- Куман составил список футболистов, которых он желает приобрести в январе в Барселону
- Миколенко рассказал о самой большой пойманной рыбе и опыте Вацко
- В новом году - другая Свитолина: Украинка показала новые стили. Видео
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...