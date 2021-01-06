  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Два украинца проиграли на старте квалификации турнира АТР в Анталье
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два украинца проиграли на старте квалификации турнира АТР в Анталье

Теннис
(1 голосов)

Год начался с поражений

Два украинца проиграли на старте квалификации турнира АТР в Анталье
Новина українською

Виталий Сачко и Владислав Орлов выбыли после первого раунда квалификации турнира АТР-250 в Анталье с призовым фондом € 361,800.

Сачко в двух сетах проиграл Михалу Врбенски (5:7, 2:6), а обидчиком Орлова выступил немец Маттиас Бахингер (1:6, 5:7).

Виталий Сачко и Владислав Орлов в Анталье заработали по 1750 евро призовых.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Екатерина Бондаренко прошла в основную сетку крупного турнира WTA.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Сачко Владислав Орлов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...