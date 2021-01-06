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Свитолина и другие чемпионки турниров WTA в 2020 году. ВИДЕО
Итоги года в женском теннисе
В этом ролике собраны все победительницы турниров WTA в 2020 году.
Украина представлена благодаря Элине Свитолиной, которая в прошлом сезоне побеждала в Монтеррее и Страсбурге.
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