  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина и другие чемпионки турниров WTA в 2020 году. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина и другие чемпионки турниров WTA в 2020 году. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Итоги года в женском теннисе

Свитолина и другие чемпионки турниров WTA в 2020 году. ВИДЕО
Новина українською

В этом ролике собраны все победительницы турниров WTA в 2020 году.

Украина представлена благодаря Элине Свитолиной, которая в прошлом сезоне побеждала в Монтеррее и Страсбурге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина WTA
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...