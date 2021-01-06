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Осака анонсировала выход комикса, героиней которого она стала

Теннис
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В детстве Наоми не разрешали читать комиксы

Осака анонсировала выход комикса, героиней которого она стала
Новина українською

Трёхкратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака анонсировала выход комикса, героиней которого она стала.

"Родители говорили мне и моей сестре, что чтение манги — пустая трата времени. Ха-ха, угадайте, кто использовал всю эту информацию, будучи ребёнком, а теперь об этом человеке в феврале выходит целая манга? Урок такой: если у вас есть страсть - работайте в этом направлении", — написала Осака.

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В статье: Наоми Осака
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