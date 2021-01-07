  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ведущие теннисисты могут не проходить 14-дневный карантин перед Australian Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ведущие теннисисты могут не проходить 14-дневный карантин перед Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Попали в число избранных?

Ведущие теннисисты могут не проходить 14-дневный карантин перед Australian Open
Новина українською

Ведущие игроки мира могут не проходить карантин после прибытия в Мельбурн накануне Australian Open. Об этом в своём "твиттере" пишет журналист Николас Финк со ссылкой на издание Kronen Zeitung.

По информации источника, теннисисты могут избежать изоляции и провести время перед австралийским мэйджором не в Мельбурне, а в Аделаиде. Эту информацию подтвердил отец третьей ракетки мира Доминика Тима Вольфганг Тим. При этом он оговорился, что официально такие правила ещё не утверждены. Кто именно из топ-теннисистов может получить такое поощрение, также не сообщается.

Напомним, по первоначальной версии организаторов, теннисисты прибудут в Мельбурн в середине января и отправятся на обязательный 14-дневный карантин. Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...