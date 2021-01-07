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Бондаренко драматично пробилась во второй круг в Абу-Даби

Теннис
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Отличный старт сезона

Бондаренко драматично пробилась во второй круг в Абу-Даби
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Екатерина Бондаренко в первом раунде турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом $565,530 за 2 часа и 22 минуты обыграла 95-ю ракетку мира Ван Яфань (6:3, 3:6, 7:5).

Бондаренко в решающем сете проигрывала с брейком, затем вела 5:3, но не смогла подать на матч. При счете 6:5 Екатерина зацепилась за подачу китаянки, а та в ключевой момент совершила две подряд невынужденных ошибки и вручила Бондаренко билет во второй раунд.

Следующей соперницей Бондаренко на Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open станет 31-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер.

Стоит отметить, что Екатерина Бондаренко не побеждала в основной сетке турниров WTA с марта 2020 года, когда вышла во второй круг турнира в Монтеррее.

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В статье: теннис Катерина Бондаренко
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