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Джокович поздравил фанатов с Рождеством

Теннис
(1 голосов)

Новак пожелал всем мира

Джокович поздравил фанатов с Рождеством
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил болельщиков с Рождеством. На своей странице в "Инстаграме" он опубликовал семейное фото у камина.

"С Рождеством Христовым. Желаем всем мира и умиротворения: в душе, сердце и разуме", — подписал снимок Джокович.

Серб — 17 кратный победитель турниров "Большого шлема". Восемь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз становился победителем Уимблдонского турнира, трижды с триумфом заканчивал Открытый чемпионат США и один раз побеждал на "Ролан Гаррос".

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В статье: Новак Джокович
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