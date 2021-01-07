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Джокович поздравил фанатов с Рождеством
Новак пожелал всем мира
Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил болельщиков с Рождеством. На своей странице в "Инстаграме" он опубликовал семейное фото у камина.
"С Рождеством Христовым. Желаем всем мира и умиротворения: в душе, сердце и разуме", — подписал снимок Джокович.
Серб — 17 кратный победитель турниров "Большого шлема". Восемь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз становился победителем Уимблдонского турнира, трижды с триумфом заканчивал Открытый чемпионат США и один раз побеждал на "Ролан Гаррос".
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