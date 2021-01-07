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Костюк уверенно выиграла стартовый матч в Абу-Даби

Теннис
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Солидное начало сезона от украинки

Костюк уверенно выиграла стартовый матч в Абу-Даби
Новина українською

Марта Костюк в первом круге турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом $565,530 с комфортным преимуществом обыграла опытную чешку Луцию Градецку (6:2, 6:4).

Первый сет Костюк забрала с тремя брейками, а во второй партии после проигранного гейма на своей подаче быстро сделала обратный брейк и с первого матч-бола добила Градецку в 10-м гейме.

На пути к победе Костюк реализовала 5 из 9 брейк-поинтов, выиграла 64% очков с первой подачи и подала 1 эйс.

За путевку в 1/8 финала Марта Костюк сыграет с финалисткой Ролан Гаррос-2019 Маркетой Вондроушовой, которая в первом раунде не без проблем справилась с Се Шувэй (6:3, 3:6, 6:4).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Екатерина Бондаренко драматично пробилась во второй круг в Абу-Даби.

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В статье: теннис Марта Костюк
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