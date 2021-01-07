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Элисе Мертенс снялась с турнира в Абу-Даби
Бельгийка получила травму
Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс приняла решение отказаться от выступления на турнире в Абу-Даби. Как сообщается в официальном аккаунте WTA в "Твиттере", причиной отказа седьмой сеяной стала травма правого плеча.
В одиночной сетке соревнований Мертенс должна была сыграть с Ализе Корне. Теперь соперницей французской теннисистки станет гречанка Валентини Грамматикопулу.
Помимо одиночного турнира, Мертенс должна была сыграть и в парных соревнований. Теперь же её дуэт с Ариной Соболенко из Беларуси снялся с турнира — их заменит пара Надия Породоска (Аргентина)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).
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