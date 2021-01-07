Названа причина, из-за которой Федерер пропустит Australian Open. И это не травма

Директор по связям с игроками Tennis Australia Андре Са назвал причину, по которой швейцарец Роджер Федерер отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии.

"Основной причиной был карантин. Я говорил с ним месяц назад, и у него было два варианта. Он мог бы приехать со всей семьёй и пройти карантин. Проблема заключалась лишь в том, что Мирка и их дети не смогли бы выходить из номера. Им пришлось бы пробыть взаперти 14 дней. Исключение в плане изоляции делается только для игроков — Роджер смог бы выходить, чтобы тренироваться, но вся его семья – нет. Мирке не понравился такой сценарий.

Другой вариант – приехать в Мельбурн одному. В этом случае Роджер провёл бы как минимум пять недель вдали от семьи. И он сказал: "Дружище, мне 39 лет, у меня четверо детей и 20 "Больших шлемов". В моём случае уже не время проводить по пять недель вдали от семьи", — цитирует Са Tennis World USA.