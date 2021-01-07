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Кенин обыграла представительницу Китая и вышла во второй круг турнира в Абу-Даби
Софья в напряженном матче взяла верх
Американская теннисистка Софья Кенин вышла во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого раунда она победила представительницу Китая Ян Чжаосюань.
Абу-Даби. WTA
Софья Кенин - Ян Чжаосюань 7:6 (7:4), 6:2
Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.
Кенин, будучи первой ракеткой соревнований, 11 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. Её соперница отметилась 4 эйсами, допустила 7 ошибок на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 12.
За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Кенин поспорит с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс.
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