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Кенин обыграла представительницу Китая и вышла во второй круг турнира в Абу-Даби

Теннис
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Софья в напряженном матче взяла верх

Кенин обыграла представительницу Китая и вышла во второй круг турнира в Абу-Даби
Новина українською

Американская теннисистка Софья Кенин вышла во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого раунда она победила представительницу Китая Ян Чжаосюань.

Абу-Даби. WTA

Софья Кенин - Ян Чжаосюань 7:6 (7:4), 6:2

Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.

Кенин, будучи первой ракеткой соревнований, 11 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. Её соперница отметилась 4 эйсами, допустила 7 ошибок на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 12.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Кенин поспорит с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс.

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В статье: София Кенин Софья Кенин
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