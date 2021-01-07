Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сдала позитивный тест на допинг

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сдала позитивный допинг-тест в ноябре минувшего года.

"Даяна Ястремская была временно отстранена от участия в соревнованиях в соответствии со статьей 8.3.1 (c) Теннисной антидопинговой программы 2020 г. до вынесения решения по предъявленному ей обвинению в ходе полного слушания в соответствии со статьей 8 Программы.

Г-жа Ястремская, 20-летняя спортсменка из Украины, 24 ноября 2020 года вне соревнований предоставила образец мочи. Этот образец был отправлен в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством ("ВАДА") в Монреале, Канада для анализа, и было обнаружено, что он содержит метаболит местеролона из Запрещенного списка ВАДА 2020 года и, следовательно, также запрещен Программой. Положительные тесты на вещества этой группы предполагают обязательное временное отстранение от соревнований.

22 декабря 2020 года г-же Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.1 программы (наличие запрещенной субстанции в пробе игрока), и она была временно отстранена с 7 января 2021 года. Г-жа Ястремская имела (и сохраняет) право обратиться к Председателю Независимого трибунала, созванного для слушания ее дела, почему не следует применять временное отстранение, но она решила не использовать это право до настоящего времени".

Напомним, что Даяна Ястремская переболела на COVID-19 перед тренировочным сбором в Дубае.

Также стоит отметить удачный сезон-2020 для Ястремской, который она завершила на 29-й строчке рейтинга.