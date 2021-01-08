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Свитолина обыграла американку на старте турнира в Абу-Даби

Теннис
(2 голосов)

Победный старт 2021 года для украинки

Свитолина обыграла американку на старте турнира в Абу-Даби
Новина українською

Элина Свитолина в статусе второй сеяной в первом раунде турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом $565,530 за 1 час и 24 минуты разобралась с 63-й ракеткой мира Джессикой Пегулой (6:4, 6:3) и стала третьей украинкой, которой удалось выиграть стартовый матч на Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open.

Свитолина сделала 3 брейка, а в геймах на своей подаче отыграла 4 брейк-поинта. Также Элина подала 2 эйса и совершила 4 двойных ошибки.

Следующей соперницей Элины Свитолиной станет экс-вторая ракетка мира из России Вера Звонарева, а матч состоится в субботу, 9 января.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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