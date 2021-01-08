Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина обыграла американку на старте турнира в Абу-Даби
Победный старт 2021 года для украинки
Элина Свитолина в статусе второй сеяной в первом раунде турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом $565,530 за 1 час и 24 минуты разобралась с 63-й ракеткой мира Джессикой Пегулой (6:4, 6:3) и стала третьей украинкой, которой удалось выиграть стартовый матч на Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open.
Свитолина сделала 3 брейка, а в геймах на своей подаче отыграла 4 брейк-поинта. Также Элина подала 2 эйса и совершила 4 двойных ошибки.
Следующей соперницей Элины Свитолиной станет экс-вторая ракетка мира из России Вера Звонарева, а матч состоится в субботу, 9 января.
Популярное сейчас
- "Я люблю лето". Серхио Рамос решил позагорать на поле стадиона в метель
- Соперник Динамо в Лиге Европы усилился защитником Болоньи
- Кубок Испании. Второй раунд. Атлетико, Уэска, Сельта и Хетафе сходят с дистанции
- Теннисистка из топ-10 снялась с Australian Open
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО