Абу-Даби. Бондаренко в бою уступила первой ракетке Африки

Во втором раунде турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом $565,530 Екатерина Бондаренко чуть не посрамила букмекеров, которые считали ее безоговорочным аутсайдером в матче с 31-й ракеткой мира Онс Жабер. Украинка не сдалась без боя, уступив в трех сетах (7:5, 3:6, 2:6) за 1 час и 56 минут.

После успеха в первом сете Бондаренко до конца матча больше не заработала ни одного брейк-поинта, а Жабер организовала три брейка и в волевом стиле пробилась в 1/8 финала.

На Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open Екатерина Бондаренко заработала 55 рейтинговых очков и 4100 долларов призовых.

Позднее матчи второго раунда в Абу-Даби проведут еще две украинки – Элина Свитолина и Марта Костюк.