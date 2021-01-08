Ястремская провалила допинг-тест. Что об этом нужно знать?

Второй раз за неделю украинский спорт потрясает тревожное сообщение, но если ситуация с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Олегом Верняевым остается неопределенной, то с Даяной Ястремской все предельно ясно – вторая ракетка Украины и победительница трех турниров WTA в ноябре после окончания прошлого сезона сдала положительный допинг-тест, а накануне Международная теннисная федерация (ITF) объявила о временном отстранении теннисистки вплоть до выяснения всех обстоятельств ее дела.

Что вообще говорится в решении ITF?

Ниже полный перевод заявления Международной федерации тенниса от 7 января 2021 года:

«Даяна Ястремская была временно отстранена от участия в соревнованиях в соответствии со статьей 8.3.1 (c) Теннисной антидопинговой программы 2020 г. («Программа») до вынесения решения по предъявленному ей обвинению в ходе полного слушания в соответствии со статьей 8 Программы.

Г-жа Ястремская, 20-летняя теннисистка из Украины, 24 ноября 2020 года во вне соревновательный период предоставила образец мочи. Этот образец был отправлен для анализа в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в Монреале, и было обнаружено, что он содержит метаболит местеролона. Местеролон – это неуказанное вещество, которое запрещено категорией S1 Запрещенного списка WADA 2020 (анаболические агенты) и, следовательно, также запрещено Программой. Положительные тесты на неуказанные вещества предполагают обязательную временную приостановку.

22 декабря 2020 года г-же Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.1 программы (наличие запрещенной субстанции в пробе игрока), и она была временно отстранена с 7 января 2021 года. Г-жа Ястремская имела (и сохраняет) право обратиться к Председателю Независимого трибунала, созванного для слушания ее дела, почему не следует применять временное отстранение, но она решила не использовать это право до настоящего времени».

Как Ястремская отреагировала на решение ITF?

Очевидно, что для Даяны вчерашнее заявление Международной федерации тенниса не стало сюрпризом, поэтому у нее и представителей ее команды было достаточно времени, чтобы сформировать тактику защиты.

«Я твердо заявляю, что никогда не принимала улучшающие работоспособность препараты или запрещенные вещества.

Я поражена и шокирована, особенно с учетом того, что за две недели до этого теста – 9 ноября 2020 года – сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого турнира я приостановила тренировки, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона.

В моей моче было обнаружено очень низкое содержание метаболитов местеролона. С учетом низкой концентрации и отрицательной пробы двумя неделями ранее, мне предоставили научную информацию, что положительный результат возможен в результате какого-то загрязнения.

Кроме того, я была проинформирована, что это вещество используется в качестве лекарства для мужчин, а женщинам не рекомендуется использовать его из-за побочных эффектов, которые оно вызывает.

Учитывая конфиденциальность разбирательства, вы понимаете, что я больше не могу поделиться информацией на этом этапе. Однако сейчас я работаю со своей командой, и вы можете быть уверены, что я решительно настроена сделать все для очищения своего имени», - написала теннисистка в Твиттере.

Важно знать, что положительный тест на допинг никак не связан с тем, что Даяна Ястремская переболела коронавирусом. COVID-19 у теннисистки обнаружили в середине декабря во время тренировочного сбора в Абу-Даби.

Что вообще обнаружили в организме Ястремской?

За разъяснениями обратимся в онлайн-справочник лекарственных препаратов Компендиум, а там по поводу местеролона написано следующее:

«Синтетический аналог мужского полового гормона тестостерона. Местеролон обладает свойствами тестостерона, но в отличие от него не инактивируется в печени при приеме внутрь. Применяют для заместительной терапии. Нормализует половую функцию, стимулирует рост, развитие и функцию половых органов при недоразвитии мужских половых желез и вторичных половых признаков. Повышает способность к оплодотворению при некоторых формах мужского бесплодия.

В отдельных случаях может наблюдаться слишком частая или продолжительная эрекция. При передозировке местеролона наряду с повышенным половым возбуждением возможно появление головокружения, тошноты, задержки воды и солей в организме. Указанные явления проходят самостоятельно после снижения дозы или отмены местеролона.

Местеролон применяют только у мужчин. Не назначают здоровым лицам для увеличения массы мышц, силы, выносливости. Во время лечения рекомендуется периодически проводить исследование предстательной железы».

Местеролон также известен под торговой маркой «Провирон» (производитель – голландская фармацевтическая компания Schering). Препарат имеет широкое распространение в бодибилдинге, в том числе и у женщин, однако в разной дозировке по сравнению с рецептами для атлетов-мужчин. Находится в свободной продаже на территории Украины.

Именно местеролон стал причиной дисквалификации украинского бойца MMA Александра Доскальчука. В сентябре прошлого года его отстранили на 14 месяцев. Доскальчук принял решение UFC USADA и не стал обжаловать дисквалификацию. Плохой знак для Ястремской?

А кто еще из украинских теннисистов попадался на допинге?

Екатерина Козлова, как и Даяна Ястремская, влипла в допинговый скандал в 20-летнем возрасте. В феврале 2015 года теннисистка из Николаева получила полугодичную дисквалификацию после обнаружения в ее организме диметилбутиламина. В результате разбирательств ITF на четыре года отстранила от работы в сфере спорта украинского доктора Елену Дорофееву, которая прописала Козловой таблетки, не убедившись, что они не содержат никаких запрещенных препаратов.

Еще один допинговый случай связан с уже бывшей украинкой Анастасией Шошиной, которая летом 2020 года сменила гражданство в пользу Польши. В декабре Шошину обвинили в применении метаболитов станозолола. Теннисистка временно отстранена от соревнований, решение по ее делу еще не принято.

В целом, теннис давно не удивить допинг-скандалами на самом высоком уровне. Мартина Хингис, Мария Шарапова, Мариано Пуэрта, Гильермо Кория, Петр Корда, Марин Чилич…Вот далеко не полный список топ-теннисистов, биографии которых связаны с применением запрещенных препаратов.

А что с ближайшими перспективами Ястремской?

Даяна Ястремская из-за перенесенного в межсезонье коронавируса планировала начать сезон не ранее 1 февраля на турнире WTA 500 в Мельбурне. Также украинка была в предварительной заявке Australian Open и турнира WTA 250, который запланирован на второй неделе Открытого чемпионата Австралии.

Учитывая тот факт, что между сдачей положительной допинг-пробы и предъявленными обвинениями прошли четыре недели, Ястремская должна быть готовой к тому, что ее карьера в теннисе поставлена на паузу как минимум на несколько месяцев.

Но есть и хорошие преценденты. Самый свежий пример – действующая первая ракетка мира в паре Роберт Фара в октябре 2019 года сдал положительную допинг-пробу, затем в январе 2020-го получил уведомление от ITF, а уже в феврале того же года добился оправдания по допинговому делу и тут же дошел до финала на турнире АТР в Акапулько. Да, колумбиец пропустил Australian Open, но ведь все могло быть намного хуже.

В организме Даяны Ястремской обнаружили следы слишком специфического препарата, чтобы поверить в то, что вторая ракетка Украины сознательно принимала допинг. С верой в лучшее UA-Футбол продолжит следить за допинговым делом теннисистки.