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В Федерации тенниса Украины отреагировали на положительный допинг-тест Ястремской

Теннис
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Теннисистка угодила в скандал

В Федерации тенниса Украины отреагировали на положительный допинг-тест Ястремской
Новина українською

Федерация тенниса Украины выпустила свое заявление в поддержку Даяны Ястремской.

"Как гром среди ясного неба прозвучала информация о положительном тесте Даяны Ястремской на запрещенные препараты. Федерация тенниса Украины полностью доверяет нашей теннисистке и уверена в том, что она не нарушала никаких запретов и не принимала препараты, входящие в список запрещенных WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Также мы надеемся, что расследование этого досадного инцидента докажет полную невиновность нашей спортсменки. Команда высококвалифицированных специалистов уже работает над этой проблемой несколько недель. Всем, кто подробно погрузится в обстоятельства дела, станет очевидно, что этот препарат не может приниматься для улучшения спортивных результатов женщинами. Сейчас большего мы сообщить не имеем права. Федерация тенниса Украины поддерживает Даяну в этом нелегком испытании и приложит все усилия для реабилитации нашей теннисистки".

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В статье: Даяна Ястремская Федерация тенниса Украины
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Источник:
ФТУ

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