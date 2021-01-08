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За нарушение карантина на Australian Open игрокам грозит штраф

Теннис
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За нарушение карантина на Australian Open игрокам грозит штраф
Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата Австралии ввели жёсткое наказание за возможное нарушение карантина, сообщает журналист Лука Флорино на своей странице в "Твиттере".

По данным источника, игрок, нарушивший правила карантина, будет оштрафован на сумму вплоть до 20 тыс. австралийских долларов. Если правила нарушит кто-либо из команды игрока, санкции всё равно будут применены именно к теннисисту. Помимо штрафа нарушение может повлечь дисквалификацию с турниров Australian Open, лишение призовых, продолжительный карантин, изоляцию в предоставленном государством отельном номере, арест или депортацию.

Теннисисты прибудут в Мельбурн в середине января и отправятся на обязательный 14-дневный карантин. Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.

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В статье: Australian Open
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