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WTA. Абу-Даби. Марта Костюк на характере побеждает Се Шувей и выходит в 1/8 финала соревнований
Украинка продемонстрировала класс
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №99) на стадии 1/16 турнира в Абу-Даби (ОАЭ) побеждает представительницу Тайваня Шувей Се (WTA №67).
Счет встречи 2-1 (6-3; 6-7; 6-3) в пользу нашей спортсменки, в активе которой 2 подачи на вылет, 8 из 14 использованных брейков, 52% выигранных очков и 7 двойных ошибок. У ее соперницы 0 эйсов, 6 из 8 использованных брейков, 48% выигранных очков и 4 двойные ошибки.
Стоит отметить, что выигрывая со счетом 6-3; 5-1 казалось уже ничего не помешает Марте победить в этом матче. Однако, во втором сете с разгромного счета украинка позволила своей сопернице отыграться и свести игру до тайбрейка. Костюк была несколько деморализована и позволила Шувей забрать сет. Следующая партия также сложилась для укаинки нелегко. Она проигрывала по ходу 1-3, но сумела собраться и на характере переломила ход встречи, сделав несколько брейков и уверенно забирая свои геймы.
В 1/8 финала турнира Марта Костюк встретится с представительницей Словении Тамарой Зиданшек (WTA №87).
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