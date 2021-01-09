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WTA. Абу-Даби. Сенсация: Каролина Плишкова проигрывает в 1/16 финала турнира
Чешка уступила россиянке
Чешская теннисистка, шестая ракетка планеты Каролина Плишкова уступила на стадии 1/16 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В матче за выход в 1/8 она проиграла россиянке Анастасии Гасановой, которая в мировом рейтинге занимает 292-ю позицию.
Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу представительницы страны медведей, в активе которой 0 подач на вылет, 4 с 9 использованных брейков и отсутствие двойных ошибок. У ее соперницы 9 эйсов, 1 из 6 использованный брейк и 3 двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований Гасанова сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо (WTA №66).
Напомним, что ранее Марта Костюк
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