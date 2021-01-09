WTA. Абу-Даби. Свитолина побеждает россиянку Звонареву и выходит в 1/8 финала турнира

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина в 1/16 финала турнира а Абу-Даби (ОАЭ) побеждает представительницу россии Веру Звонареву (WTA №164).

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-1) в пользу нашей спортсменки, в активе которой 2 подачи на вылет, 5 из 6 использованных брейки, 61% выигранных очков и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 1 эйс, 1 с 2 использованный брейк, 39% выигранных очков и 3 двойные ошибки.

В матче 1/8 финала турнира Элина Свитолина сыграет против победительницы пары Александрова - Уотсон.