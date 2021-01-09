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Видео-обзор матчей Свитолиной и Костюк в 1/16 финала турнира в Абу-Даби

Теннис
(1 голосов)

Украинки празднуют победу

Видео-обзор матчей Свитолиной и Костюк в 1/16 финала турнира в Абу-Даби
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео-обзор матча 1/16 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ) между украинкой Элиной Свитолиной и россиянкой Верой Звонаревой.

Вашему вниманию видео-обзор матча 1/16 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ) между украинкой Мартой Костюк и представительницей Тайваня Се Шувей.

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк
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