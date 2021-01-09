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Определилась соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира в Абу-Даби

Теннис
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Опять россиянка

Определилась соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира в Абу-Даби
UA-Футбол
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Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина в матче 1/8 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ) сыграет против россиянки Екатерины Александровой (WTA №33).

В матче 1/16 финала будущая соперница украинки одолела представительницу Великобритании Хизер Уотсон (WTA №58). Счет встречи 2-1 (7-5; 6-7; 6-3) в пользу россиянки.

Матч Свитолина - Александрова по предварительной информации должен состояться завтра, 10 января. Однако окончательного решения пока нет.

Напомним, что ранее Марта Костюк вышла в 1/8 финала турнира.

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В статье: Элина Свитолина Екатерина Александрова
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