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WTA. Абу-Даби. Костюк разгромила Зиданшек и вышла в четвертьфинал турнира

Теннис
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Уверенная победа

WTA. Абу-Даби. Костюк разгромила Зиданшек и вышла в четвертьфинал турнира
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №99) победила в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). Она одолела представительницу Словении Тамару Зиданшек (WTA №87).

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-1) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 1 подача на вылет, 5 из 10 использованных брейков, 63% выигранных очков и отсутствие двойных ошибок. У ее соперницы 0 эйсов, абсолютное отсутствие брейков, 37% выигранных очков и 1 двойная ошибка.

В матче 1/4 финала Марта Костюк сыграет против победительницы пары Гасанова / Сорибес-Тормо.

Напомним, что сегодня свой матч 1/8 финала сыграет еще одна украинка Элина Свитолина (WTA №5). Ее поединок стартует после 14:00 по Киеву.

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В статье: Марта Костюк
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