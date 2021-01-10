WTA. Абу-Даби. Костюк разгромила Зиданшек и вышла в четвертьфинал турнира

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №99) победила в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). Она одолела представительницу Словении Тамару Зиданшек (WTA №87).

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-1) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 1 подача на вылет, 5 из 10 использованных брейков, 63% выигранных очков и отсутствие двойных ошибок. У ее соперницы 0 эйсов, абсолютное отсутствие брейков, 37% выигранных очков и 1 двойная ошибка.

В матче 1/4 финала Марта Костюк сыграет против победительницы пары Гасанова / Сорибес-Тормо.

Напомним, что сегодня свой матч 1/8 финала сыграет еще одна украинка Элина Свитолина (WTA №5). Ее поединок стартует после 14:00 по Киеву.