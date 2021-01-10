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Элина Свитолина о матче с Александровой: Я знаю, в каком стиле она играет
Комментарий украинки
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась впечатлениями от
"Я считаю, что в первой партии мы сыграли на достаточно хорошем уровне. При счете 4-4 я воспользовалась шансом сделать брейк. Далее я играла довольно агрессивно и не позволила ей вернуться в игру. Я очень горжусь тем, как сыграла в первом сете. В детстве я смотрела матчи Звонаревой, потому что мне нравился ее стиль игры, она великий боец. Меня, как ребенка, поражало, как она может бегать и доставать каждый мяч. В то время она играла на отличном уровне, была второй ракеткой мира. Однозначно, она делала что-то потрясающее. Поэтому, конечно же, я смотрела ее матчи и пыталась бегать так же быстро, как она, и так же настойчиво бороться.
Что касается следующего матча, то с Екатериной Александровой впервые я сыграла на Ролан Гаррос. До этого мы не встречались и не тренировались. Это был довольно сложный матч, потому что, во-первых, мы играли на грунте и было ужасно холодно, условия были тяжелыми. Так что я знаю, в каком стиле она играет. Конечно, мне нужно будет продумать, как играть с ней при здешних условиях" - сказала она.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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