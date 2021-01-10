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Катерина Завацкая успешно стартовала в квалификации Australian Open
Украинка идет к основной сетке
Украинская теннисистка Катерина Завацкая (WTA №188) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии. В стартовом матче соревнований она победила представительницу Дании Клару Таусон (WTA №152).
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3) в пользу нашей спортсменки, в активе которой один эйс и 5 двойных ошибок. У ее соперницы 3 подачи на вылет и 5 двойных ошибок.
В полуфинальном матче квалификации Завацкая встретится с индуской Анкитой Райниной (WTA №180).
Напомним, что ранее Марта Костюк
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