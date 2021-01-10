WTA. Абу-Даби. Костюк сыграет против испанки в четвертьфинале турнира

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №99) в матче 1/4 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ) сыграет против представительницы Испании Сары Сорибес-Тормо (WTA №66).

В своем матче 1/8 будущая соперница украинки одолела россиянку Анастасию Гасанову (WTA №292). Счет встречи 2-0 (7-5; 6-3) в пользу испанской спортсменки.

Матч четвертьфинала соревнований Костюк / Соррибес-Тормо стоит на завтра, 11 января. Однако пока это не точная информация.