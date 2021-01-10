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Элина Свитолина: Я хочу хорошо подготовиться к Олимпиаде

Теннис
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Украинка хочет победить

Элина Свитолина: Я хочу хорошо подготовиться к Олимпиаде
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) рассказала, что хочет хорошо выступить на Олимпиаде 2021, которая состоится в Токио (Япония). Ее слова цитирует Tennis.com:

"Олимпийские игры, очевидно, имеют большое значение для Украины и для Восточной Европы - это что-то грандиозное.

Вот почему я хочу хорошо подготовиться и быть конкурентной там. Я с нетерпением жду Игр и надеюсь, что они пройдут в этом году", - сказала она.

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала победу в 1/8 финала турнира в Абу-Даби.

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В статье: Олимпиада-2022 Элина Свитолина
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