Элина Свитолина: Я хочу хорошо подготовиться к Олимпиаде

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) рассказала, что хочет хорошо выступить на Олимпиаде 2021, которая состоится в Токио (Япония). Ее слова цитирует Tennis.com:

"Олимпийские игры, очевидно, имеют большое значение для Украины и для Восточной Европы - это что-то грандиозное.

Вот почему я хочу хорошо подготовиться и быть конкурентной там. Я с нетерпением жду Игр и надеюсь, что они пройдут в этом году", - сказала она.