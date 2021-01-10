Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Элина Свитолина: Я хочу хорошо подготовиться к Олимпиаде
Украинка хочет победить
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) рассказала, что хочет хорошо выступить на Олимпиаде 2021, которая состоится в Токио (Япония). Ее слова цитирует Tennis.com:
"Олимпийские игры, очевидно, имеют большое значение для Украины и для Восточной Европы - это что-то грандиозное.
Вот почему я хочу хорошо подготовиться и быть конкурентной там. Я с нетерпением жду Игр и надеюсь, что они пройдут в этом году", - сказала она.
Напомним, что ранее Свитолина
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Смешанная эстафета в Оберхофе. Как это было
- Зидан: Матч с Осасуной нужно было отменить, это не футбол
- Дентиньо может продлить контракт с Шахтером
- Теннисистка из топ-10 снялась с Australian Open
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...