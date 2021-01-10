WTA. Абу-Даби. Свитолина в невероятном матче побеждает Александрову и выходит в 1/4 турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) победила в матче 1/8 финала турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). В матче за выход в четвертьфинал соревнований она одолела россиянку Екатерину Александрову (WTA №33).

Счет встречи 2-1 (6-2; 6-7; 7-6) в пользу нашей спортсменки.

Статистика матча:

В первом сете Элина буквально не оставила шансов сопернице (хотя и сама Александрова ну очень много ошибалась). Свитолина умело пользовалась подарками оппонентки и забрала партию.

Второй сет начинался по сценарию первого. Но, как показалось, украинка стала терять ритм игры. При счете 2-1 она отдала свою подачу россиянке. В общем всю игру на этом отрезке времени можно назвать как партию подаренных брейков. Соперницы по три раза отдавали друг другу свои подачи. Дело дошло до тайбрейка, где сильнее оказалась именно Катерина. Было заметно, что она нашла свою игру и набирает обороты с каждым мячом.

Третий сет начался нервно для Элины, ведь уже при счете 1-1 свою подачу Свитолина подарила Александровой. Далее обе спортсменки брали свои мячи. При цифрах на табло 5-4 российская теннисистка подавала на матч, но заметно перенервничала и позволила украинке наконец сравнять счет. Дело опять дошло до тайбрейка. Два неиспользованных матчпоинта от Екатерины, игра на нервах, проверка на прочность и наконец столь желанный сетпоинт: при счете 9-8 Элина сумела принять на матч и праздновать победу в поединке.

В матче 1/4 финала соревнований Свитолина сыграет против еще одной представительницы россии Вероники Кудерметовой (WTA №46).