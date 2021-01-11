Сумасшедшая победа Свитолиной над россиянкой в Абу-Даби. ВИДЕО

Элина Свитолина накануне в 1/8 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби за 2 часа и 35 минут обыграла Екатерину Александрову (6:2, 6:7, 7:6).

Свитолина во втором сете не подала на матч, а в решающей партии отыгралась со счета 3:5 и спасла на тайбрейке два матч-бола.

В четвертьфинале турнира в Абу-Даби Свитолина сегодня сыграет с Вероникой Кудерметовой.