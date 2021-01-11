  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сумасшедшая победа Свитолиной над россиянкой в Абу-Даби. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сумасшедшая победа Свитолиной над россиянкой в Абу-Даби. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Лучшие моменты драмы при участии первой ракетки Украины

Сумасшедшая победа Свитолиной над россиянкой в Абу-Даби. ВИДЕО
Новина українською

Элина Свитолина накануне в 1/8 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби за 2 часа и 35 минут обыграла Екатерину Александрову (6:2, 6:7, 7:6).

Свитолина во втором сете не подала на матч, а в решающей партии отыгралась со счета 3:5 и спасла на тайбрейке два матч-бола.

В четвертьфинале турнира в Абу-Даби Свитолина сегодня сыграет с Вероникой Кудерметовой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...