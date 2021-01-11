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Australian Open. Стаховский и Калинина вышли в полуфинал квалификации
Ждем новых побед
Сергей Стаховский в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии отправил домой 28-го сеяного из Испании Бернабе Сапату Миральеса (7:6, 6:4). Киевлянин сделал три брейка при двух неудачных геймах на своей подаче, а его следующим соперником станет №259 рейтинга АТР Джейсон Кублер из Австралии.
Ангелина Калинина на старте квалификации Australian Open всего за 50 минут разбила турчанку Пемру Озген (6:1, 6:1). Теннисистка из Новой Каховки сделала 5 брейков, а на своей подаче отыграла один брейк-поинт. За путевку в финал квалификации Калинина поспорит с лидером посева словенкой Кайей Йуван.
А вот для Ильи Марченко первый в сезоне турнир Большого шлема завершился после стартового матча в квалификации. Вторая ракетка Украины в двухчасовом противостоянии уступил бельгийцу Киммеру Коппеянсу (6:7, 3:6).
Позднее матчи первого раунда квалификации Australian Open проведут Леся Цуренко и Дарья Снигур.
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